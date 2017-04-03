Взрыв прогремел в метро Санкт-Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

3 апреля на станции санкт-петербургского метро «Сенная площадь» произошел взрыв. В настоящее время станция сильно задымлена, сообщает ТАСС.

Есть пострадавшие. Их не менее 10 человек, среди которых есть и дети. На место ЧП выехали сотрудники МЧС. Информация будет проверяться.

Российский президент выразил соболезнования семьям пострадавших. По его словам, федеральные и городские власти сделают все, чтобы поддержать пострадавших выяснить причину взрыва.

Правоохранительные органы и спецслужбы уже работают над ситуацией и прорабатывают все версии, в том числе, и терроризм.

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