Взрыв прогремел в метро Санкт-Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)
3 апреля 2017, 17:35Происшествия
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На одной из станций метрополитена Санкт-Петербурга произошел взрыв. Есть пострадавшие.
3 апреля на станции санкт-петербургского метро «Сенная площадь» произошел взрыв. В настоящее время станция сильно задымлена, сообщает ТАСС.
Есть пострадавшие. Их не менее 10 человек, среди которых есть и дети. На место ЧП выехали сотрудники МЧС. Информация будет проверяться.
Российский президент выразил соболезнования семьям пострадавших. По его словам, федеральные и городские власти сделают все, чтобы поддержать пострадавших выяснить причину взрыва.
Правоохранительные органы и спецслужбы уже работают над ситуацией и прорабатывают все версии, в том числе, и терроризм.
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Фото: Егор Лаппо / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Мария Пашкова / YouTube
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