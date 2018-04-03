Глыба льда упала на коляску с грудным ребенком в Перми

Несчастный случай произошел на улице Маршала Рыбалко. Предположительно, лед упал на коляску с козырька балкона. Ребенок с травмой головы госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сейчас следователи изымают из офиса управляющей компании документы, регламентирующие обслуживание дома. Также устанавливаются лица, ответственные за очистку снега, сообщает «Уралинформбюро».