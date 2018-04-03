Кирпичная стена насмерть придавила мужчину в Серове (ФОТО)

Следственное управление сообщает, что 3 апреля на складе на улице Кирова случилось чрезвычайное происшествие. Из-за обрушения кирпичной стены пострадали двое людей. Молодой человек 1997 года рождения умер на месте, второй пострадавший 1960 года рождения отправлен в больницу.