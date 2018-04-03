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Неизвестный ранил ножом жительницу Нижнего Тагила возле ДК им. Гагарина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестный ранил ножом жительницу Нижнего Тагила возле ДК им. Гагарина

3 апреля, 16:35ПроисшествияИрина Анисимова
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