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Промышлявшая кражами из квартир и машин преступная группа задержана в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Промышлявшая кражами из квартир и машин преступная группа задержана в Екатеринбурге

3 апреля, 06:35Происшествия
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