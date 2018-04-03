Промышлявшая кражами из квартир и машин преступная группа задержана в Екатеринбурге
Правоохранительные органы столицы Свердловской области провели спецоперацию по задержанию членов преступной группы, которую подозревают в совершении краж из квартир и машин. Преступники действовали на территории Свердловской и Челябинской областей, среди их жертв есть также судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Преступная группировка состоит из 4 участников, часть из которых ранее была судима. Двое из предполагаемых преступников являются гражданами Грузии и находятся на территории РФ незаконно. Местом действия преступников стали Свердловская и Челябинская область.
По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, группа промышляла кражами из квартир и автомобилей. Среди обнаруженных в ходе обыска в квартирах подозреваемых вещей встречаются ордена и медали, кортик, банковские карты. Из транспортных средств правоохранители обнаружили две иномарки - BMW X5 и Volvo XC90.
В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет сообщил журналистам полковник Горелых.
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