Пьяный мужчина намеренно сбил двух детей в Арамиле (ФОТО)

Причиной происшествия стал уличный конфликт. 15 - летние подростки приехали из села купить одежду. В городе у них произошла ссора с выпившим прохожим.

После покупок ребята пытались поймать на трассе попутку. Мимо них проезжала машина, в которой на пассажирском сидении находился тот самый прохожий. Автомобилем управляла его жена. Завидев детей, мужчина выхватил руль и направил машину на них.

Один из подростков смог увернуться, второй попал под колёса и умер в больнице на следующий день, уточняет

Фото: Е1