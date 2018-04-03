Пьяный мужчина намеренно сбил двух детей в Арамиле (ФОТО)
3 апреля, 21:00Происшествия
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25 марта в Арамиле пьяный мужчина сбил стоящих на обочине детей. Один из подростков скончался.
Причиной происшествия стал уличный конфликт. 15 - летние подростки приехали из села купить одежду. В городе у них произошла ссора с выпившим прохожим.
После покупок ребята пытались поймать на трассе попутку. Мимо них проезжала машина, в которой на пассажирском сидении находился тот самый прохожий. Автомобилем управляла его жена. Завидев детей, мужчина выхватил руль и направил машину на них.
Один из подростков смог увернуться, второй попал под колёса и умер в больнице на следующий день, уточняет
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Фото: Е1
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