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Рабочего колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК намотало на вал на производстве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочего колесобандажного цеха ЕВРАЗ НТМК намотало на вал на производстве

3 апреля, 17:45ПроисшествияИрина Анисимова
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