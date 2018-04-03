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Рабочий УЗМК Нижнего Тагила ослеп из-за взрыва противогазного патрона (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий УЗМК Нижнего Тагила ослеп из-за взрыва противогазного патрона (ВИДЕО)

3 апреля, 09:40Происшествия
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