Рабочий УЗМК Нижнего Тагила ослеп из-за взрыва противогазного патрона (ВИДЕО)

По словам Сергея, руководство УЗМК Нижнего Тагила предложило рабочему, получившему травму и потерявшему зрение, деньги за то, чтобы он заявил о том, что травму мужчина получил вне завода. Пока все операции и поездки в Екатеринбург оплачивает семья Сергея.