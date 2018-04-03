В ГИБДД Кушвы не нашли признаков опьянения у пьяного виновника ДТП

Напомним, 10 декабря 2017 года иномарка врезалась в автобус с пассажирами в городе Кушва. Авария произошла, когда рейсовый автобус подъехал к остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. По словам очевидцев, водитель иномарки был сильно пьян.

Редакция TagilCity.ru сделала письменный запрос в Управление ГИБДД ГУ МВД РФ Свердловской области с просьбой предоставить информацию о деталях аварии. Официальный ответ подписан начальником управления Юрием Деминым. Из документа следует, что ДТП с участием водителя автомобиля Лексус и пассажирского автобуса действительно произошло 10 декабря 2017 года.

Редакция TagilCity.ru нашла свидетелей происшествия, которые лично знакомы с водителем Лексуса. Собеседник редакции сообщил, что общался с ним сразу после ДТП. Как и очевидцы происшествия, опрошенные журналистом ранее, собеседник подтвердил, что водитель внедорожника был пьян, имел при себе спиртное, в машине также находился ребенок.

Он когда въехал в автобус, мы подошли к нему, он был пьяный. Причем не просто выпивший, а языком еле ворочал. Пиво с собой еще у него было. Он думал, что автобус виноват, не туда заехал. Когда люди ему объяснили, что это он въехал в автобус, а не в него, он начал кому-то звонить рассказал житель города Кушва.

Однако, в официальном документе ГИБДД отвечает, что у гражданина на Лексусе не было признаков алкогольного опьянения и освидетельствование не проводилось.

В результате ДТП люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения. Освидетельствование на состояние опьянения водителя А. не проводилось в связи с отсутствием признаков нахождения гражданина в состоянии опьянения написано в ответе на запрос.

Как следует из письменного ответа Юрия Демина, водитель не был наказан, так как в его действиях сотрудники ГИБДД не нашли состава правонарушения.

В отношении водителя А. было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения следует из официального ответа за подписью Юрия Демина.

Напомним, пассажиры разбитого автобуса поделились ранее информацией о том, что в тот вечер не только ушибы, но и по 2 000 рублей от участника ДТП. За 2 000 рублей их попросили указать в больнице травмы не от ДТП, а как полученные в быту.