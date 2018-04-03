Житель Лесного обвиняется в мошенничестве с мебелью на сумму более 2 млн рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в период с января по апрель 2017 года заключил с жителями города Лесной семь договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники.

От покупателей мужчина получил более 2-х млн рублей. Однако по истечению указанных в договоре сроков мебель покупателям он не поставил, а полученные деньги присвоил себе.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет за мошенничество.