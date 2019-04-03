Умер звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков

Источники сообщают, что актёр находился на съёмках в Монголии. У него произошёл отрыв тромба. 26 марта актёр отпраздновал 68-й день рождения.

Алексей Булдаков дебютировал как актёр в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где исполнил роль генерала Иволгина. Впоследствии типажную роль генерала Булдаков сыграл еще в нескольких фильмах.