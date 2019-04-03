Умер звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: Скриншот из фильма «Особенности национальной охоты»
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3 апреля ушёл из жизни известный российский актёр Алексей Булдаков. О случившемся на странице в Instagram рассказал президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.
Источники сообщают, что актёр находился на съёмках в Монголии. У него произошёл отрыв тромба. 26 марта актёр отпраздновал 68-й день рождения.
Алексей Булдаков дебютировал как актёр в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где исполнил роль генерала Иволгина. Впоследствии типажную роль генерала Булдаков сыграл еще в нескольких фильмах.
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