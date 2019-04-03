Трое подростков пропали в Ревде в течение одного дня

Подростки ушли из дома 1 апреля. Среди пропавших без вести числятся Давид Никитин (13 лет), Коля Кузьминых (12 лет) и Никита Тимухин (12 лет).

Рост Давида составляет 150 сантиметров, зелёные глаза, на лице веснушки. Волосы короткие и светло-русые, телосложение среднее. Одет мальчик был в чёрную вязаную шапку с полосками красного и зелёного цвета, серую зимнюю куртку с капюшоном, тёмные штаны и серые кеды на шнурках.

Коля Кузьминых был одет в трикотажную тёмно-синюю шапку, синюю куртку, чёрные брюки и коричневые брюки. Рост мальчика составляет 158 сантиметров, волосы короткие и рыжие, глаза карие, телосложение среднее.

Никита Тимухин был одет чёрную трикотажную шапку, чёрную зимнюю куртку, штаны спортивные чёрного цвета с вставками из кожзаменителя в области колен и зимние ботинки чёрного цвета на шнурках. Рост подростка составляет 160 сантиметров, глаза карие, волосы светло-русые, длинная чёлка на правый бок.

Эти мальчики и ранее уходили из дома, состоят на учёте в полиции. Представители МВД установили по съёмкам камер видеонаблюдения, что они все трое прибыли на последнем автобусе в Первоуральск, и там уже их следы теряются. Сейчас сыщики устанавливают их местонахождение,прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.