Трое подростков пропали в Ревде в течение одного дня
Полиция Ревды разыскивает троих подростков, которые пропали в течение одного дня. Ребята в разное время ушли из дома, и до сих пор о них нет никакой информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Подростки ушли из дома 1 апреля. Среди пропавших без вести числятся Давид Никитин (13 лет), Коля Кузьминых (12 лет) и Никита Тимухин (12 лет).
Рост Давида составляет 150 сантиметров, зелёные глаза, на лице веснушки. Волосы короткие и светло-русые, телосложение среднее. Одет мальчик был в чёрную вязаную шапку с полосками красного и зелёного цвета, серую зимнюю куртку с капюшоном, тёмные штаны и серые кеды на шнурках.
Коля Кузьминых был одет в трикотажную тёмно-синюю шапку, синюю куртку, чёрные брюки и коричневые брюки. Рост мальчика составляет 158 сантиметров, волосы короткие и рыжие, глаза карие, телосложение среднее.
Никита Тимухин был одет чёрную трикотажную шапку, чёрную зимнюю куртку, штаны спортивные чёрного цвета с вставками из кожзаменителя в области колен и зимние ботинки чёрного цвета на шнурках. Рост подростка составляет 160 сантиметров, глаза карие, волосы светло-русые, длинная чёлка на правый бок.
Эти мальчики и ранее уходили из дома, состоят на учёте в полиции. Представители МВД установили по съёмкам камер видеонаблюдения, что они все трое прибыли на последнем автобусе в Первоуральск, и там уже их следы теряются. Сейчас сыщики устанавливают их местонахождение,прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Информацию о местонахождении мальчиков следует сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД РФ по Свердловской области: (343) 358-71-61, а также в полицию Ревды: (34397) 5-15-68.