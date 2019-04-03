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Водитель из Нижнего Тагила пойман с показателем алкоголя в 6 раз выше нормы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель из Нижнего Тагила пойман с показателем алкоголя в 6 раз выше нормы

Сегодня, 12:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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