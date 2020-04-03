В Екатеринбурге в результате несчастного случая погиб строитель
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Вечером 2 апреля в Екатеринбурге на строительной площадке по улице Цвиллинга во время погрузочно-разгрузочных работ на одного из строителей упал груженый кирпичами поддон. Рабочий погиб, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются виновные.
Следователями проводится анализ техники безопасности на стройплощадке, опрашиваются свидетели трагедии. Для выяснения обстоятельств причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящий момент расследование продолжается.
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