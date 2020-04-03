В Нижнем Тагиле во время режима самоизоляции подростки бегают по крыше многоэтажки
31 марта в Нижнем Тагиле местный житель заснял на камеру, как по крыше 9-этажного дома № 12 по Ленинградскому проспекту бегают подростки. Молодые люди также перелазили через ограждения и сидели на краю многоэтажки.
Видеозапись происшествия появилась 1 апреля в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Горожане обеспокоились, что несовершеннолетние могут покалечиться.
В управляющей компании ООО УК «ЖКУ», которая обслуживает данный дом, TagilCity.ru рассказали, что о происшествии не знали, а крышу пообещали закрыть.
Напомним, 1 апреля стало известно, что комиссия ПДН в Серове будет патрулировать улицы и задерживать подростков, нарушающих режим самоизоляции, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на председателя комиссии Ольгу Набиуллину. По её словам, инспекторы и сотрудники ППС будут останавливать несовершеннолетних, находящихся на улице без присмотра родителей, доставлять детей домой и устанавливать причину выхода из дома. С родителями при необходимости будут проводиться беседы.