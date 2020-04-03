В Первоуральске мужчина, забравшись на автомобиль, вспорол себе живот
Сегодня, 00:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 3 апреля, в Первоуральске мужчина, забравшись на автомобиль, вспорол себе живот, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск» в социальной сети «Вконтакте».
На видео видно, как мужчина громко кричит. Двое полицейских пытаются его успокоить. Между ними происходит перепалка. Один из полицейских в какой-то момент начинал бить мужчину резиновой дубинкой. В итоге, он упал автомобиля.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам подписчиков, мужчину увезла скорая помощь. Подробности происшествия не уточняются.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей