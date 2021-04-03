Планирующего подрыв мечети украинского националиста задержали на Алтае

Задержанный рассказал, что он хотел вступить в радикальную ячейку и для этого связался с координатором, который дал ему ряд заданий. После их выполнения мужчина получил наводку совершить поджог или подрыв. Для выполнения цели он выбрал подрыв барнаульской мечети.