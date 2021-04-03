Планирующего подрыв мечети украинского националиста задержали на Алтае

Планирующего подрыв мечети украинского националиста задержали на Алтае
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сторонника украинской националистической организации, который планировал подорвать мечеть, задержали в Барнауле сотрудники ФСБ, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Местный житель 2000 года рождения поддерживал украинскую националистическую организацию, которая координирует действий националистов с Украины, из Белоруссии и России.

Пропагандой экстремисты занимались через Telegram, «ВКонтакте» и Instagram.

Задержанный рассказал, что он хотел вступить в радикальную ячейку и для этого связался с координатором, который дал ему ряд заданий. После их выполнения мужчина получил наводку совершить поджог или подрыв. Для выполнения цели он выбрал подрыв барнаульской мечети.

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