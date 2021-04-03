Свердловчанин мастурбировал у подъезда и напугал молодую женщину с ребенком

Полицейские устанавливают личность свердловчанина, который мастурбировал у подъезда и напугал молодую женщину с ребенком, которые вышли погулять во дворе.

Инцидент произошел в Краснотурьинске 2 апреля, когда женщина с дочерью гуляла во дворе одного из многоквартирных домов на улице Молодежная. Молодая мать рассказала, что мужчина дождался, когда разойдутся прохожие, а затем снял штаны. По словам женщины, мужчина, которому на вид 30-40 лет, продолжал мастурбировать около 10 минут, а потом ушел в парк. Сообщение об инциденте в территориальный ОВД действительно поступало. На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность любителя трясти своим «хозяйством» в общественных местах, прокомментировал Е1 глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. Информацию о личности этого человека, можно сообщить по лини 02, а также на круглосуточный телефон доверия регионального ГУ МВД 83433587161.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter