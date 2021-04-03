Свердловчанин мастурбировал у подъезда и напугал молодую женщину с ребенком

Свердловчанин мастурбировал у подъезда и напугал молодую женщину с ребенком
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: Е1.RU
Полицейские устанавливают личность свердловчанина, который мастурбировал у подъезда и напугал молодую женщину с ребенком, которые вышли погулять во дворе.

Инцидент произошел в Краснотурьинске 2 апреля, когда женщина с дочерью гуляла во дворе одного из многоквартирных домов на улице Молодежная.

Молодая мать рассказала, что мужчина дождался, когда разойдутся прохожие, а затем снял штаны. По словам женщины, мужчина, которому на вид 30-40 лет, продолжал мастурбировать около 10 минут, а потом ушел в парк.

Сообщение об инциденте в территориальный ОВД действительно поступало. На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность любителя трясти своим «хозяйством» в общественных местах, прокомментировал Е1 глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Информацию о личности этого человека, можно сообщить по лини 02, а также на круглосуточный телефон доверия регионального ГУ МВД 83433587161.

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