Труп полковника в отставке найден на остановке в центре Екатеринбурга

Труп полковника в отставке найден на остановке в центре Екатеринбурга
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: Е1
Труп полковника в отставке обнаружен в центре Екатеринбурга на остановке «Колледж Ползунова» на проспекте Ленина 3 апреля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу. Случай не является криминальным, личность погибшего установлена. Он ехал на работу со своим знакомым на машине и почувствовал себя плохо. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Попросил остановить, вышел из автомобиля подышать свежим воздухом. Но, к сожалению, кислород не помог, он скончался. По мнению специалистов, ЧП связано с проблемами со здоровьем, возможно, это инфаркт или инсульт, рассказал Е1 начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Точная причина смерти будет известна после назначенной судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, где тоже проводят проверку.

По словам знакомого погибшего, у него остались жена и двое детей. Он работал военным, два года назад вышел на пенсию в должности полковника и устроился на гражданскую работу.

Напомним, в конце марта недалеко от аэропорта Кольцово в Екатеринбурге нашли труп мужчины с гематомами.

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