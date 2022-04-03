Детеныша косули заметили у строительного магазина в Екатеринбурге

Детеныша косули заметили у строительного магазина в Екатеринбурге
Детеныша косули заметили у строительного магазина в Екатеринбурге
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: pixabay.com
У гипермаркета по улице Шефской в Екатеринбурге местные жители запечатлели малыша косули, который едва не попал под колеса авто.

Ролик, в котором детеныш косули в панике мечется между домами в районе гипермаркета Сastorama по улице Шефской, сняли очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что животное было напугано и не знало, куда ему бежать. Олененок шарахался от машин и едва не угодил под колеса одной из них.

Очевидцы были обеспокоены судьбой животного. Они предположили, что детеныш заблудился. Женщина за кадром задалась вопросом, как можно помочь маленькой косуле.

В итоге олененок скрылся во дворах.

Горожан, которые встретят детеныша косули, просят сообщить об этом зоозащитникам. Животное поймают и выпустят на свободу, пишет Е1.

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Екатеринбург
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