Детеныша косули заметили у строительного магазина в Екатеринбурге

Ролик, в котором детеныш косули в панике мечется между домами в районе гипермаркета Сastorama по улице Шефской, сняли очевидцы.
На опубликованных кадрах видно, что животное было напугано и не знало, куда ему бежать. Олененок шарахался от машин и едва не угодил под колеса одной из них.
Очевидцы были обеспокоены судьбой животного. Они предположили, что детеныш заблудился. Женщина за кадром задалась вопросом, как можно помочь маленькой косуле.
В итоге олененок скрылся во дворах.
Горожан, которые встретят детеныша косули, просят сообщить об этом зоозащитникам. Животное поймают и выпустят на свободу, пишет Е1.