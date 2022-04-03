Фуры с пивом и пельменями столкнулись на трассе в Свердловской области

Дорожный инцидент случился на 230-м км трассы Пермь-Екатеринбург в Свердловской области. Водитель грузового автомобиля Mercedes, груженый 13 тоннами пива, потерял управление на мокрой дороге и выехал на встречку. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF, который вез 15 тонн пельменей.
Продукты не рассыпались, жертв нет, пишет Е1. 53-летнего водителя Mercedes доставили в красноуфимскую больницу, чтобы осмотреть.
У мужчины стаж вождения тридцать лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался всего один раз. В момент ДТП он был трезв.
Сейчас на месте аварии работают специалисты: расчищают проезжую часть, эвакуируют поврежденные машины.