Фуры с пивом и пельменями столкнулись на трассе в Свердловской области

Фуры с пивом и пельменями столкнулись на трассе в Свердловской области
Фуры с пивом и пельменями столкнулись на трассе в Свердловской области
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: pixabay.com
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись грузовики с пивом и пельменями; продукты и водители остались целы.

Дорожный инцидент случился на 230-м км трассы Пермь-Екатеринбург в Свердловской области. Водитель грузового автомобиля Mercedes, груженый 13 тоннами пива, потерял управление на мокрой дороге и выехал на встречку. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком DAF, который вез 15 тонн пельменей.

Продукты не рассыпались, жертв нет, пишет Е1. 53-летнего водителя Mercedes доставили в красноуфимскую больницу, чтобы осмотреть.

У мужчины стаж вождения тридцать лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался всего один раз. В момент ДТП он был трезв.

Сейчас на месте аварии работают специалисты: расчищают проезжую часть, эвакуируют поврежденные машины.

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