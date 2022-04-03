Мужчина погиб при падении с балкона во время концерта Сергея Трофимова в Москве

Мужчина погиб при падении с балкона во время концерта Сергея Трофимова в Москве
Мужчина погиб при падении с балкона во время концерта Сергея Трофимова в Москве
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчина погиб при падении с балкона театра Российской Армии во время юбилейного концерта Сергея Трофимова; еще один человек пострадал.

ЧП произошло во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова в столице. Как пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал 112, с балкона упали два человека – мужчина и женщина. Мужчина погиб, а женщина пострадала.

Якобы зрителю стало плохо, он потерял равновесие и упал, ухватившись за 37-летнюю женщину, которая стояла рядом. По некоторым данным, мужчина был пьян.

Телеграм-канал Mash передает, что мужчина выпал с балкона и разбился насмерть, а женщина в этот момент стояла внизу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сергей Трофимов прокомментировал случившееся. Артист сказал, что не видел, как все произошло: в этот момент он закончил выступление и ушел со сцены.

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