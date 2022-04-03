На Сортировке в Екатеринбурге неизвестный избил женщину до полусмерти

На Сортировке в Екатеринбурге неизвестный избил женщину до полусмерти
На Сортировке в Екатеринбурге неизвестный избил женщину до полусмерти
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: pixabay.com
На Сортировке в Екатеринбурге мужчина в маске и капюшоне избил женщину; она выжила.

Инцидент произошел несколько дней назад. Продавщица из цветочного ларька пошла к теплотрассе на Сортировке, чтобы покормить бродячих собак.

Там на нее напал высокий мужчина в маске и капюшоне. Он подкрался сзади и ударил женщину по голове бутылкой шампанского, а потом стал избивать.

Екатеринбурженка чудом выжила. Сейчас она находится в 23-й больнице. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Знакомая пострадавшей рассказала Е1, что та может лишиться зрения. У екатеринбурженки пробита голова, обезображено лицо.

Женщине провели операцию, и планируют сделать еще одну. По словам врачей, она проведет в больнице несколько месяцев. Потом ей предстоит реабилитация.

Возбуждено уголовное дело о разбое. По предварительным данным, в деле уже есть подозреваемые.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
женщинауголовное делоразбойнападение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы