На Сортировке в Екатеринбурге неизвестный избил женщину до полусмерти

Инцидент произошел несколько дней назад. Продавщица из цветочного ларька пошла к теплотрассе на Сортировке, чтобы покормить бродячих собак.
Там на нее напал высокий мужчина в маске и капюшоне. Он подкрался сзади и ударил женщину по голове бутылкой шампанского, а потом стал избивать.
Екатеринбурженка чудом выжила. Сейчас она находится в 23-й больнице. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Знакомая пострадавшей рассказала Е1, что та может лишиться зрения. У екатеринбурженки пробита голова, обезображено лицо.
Женщине провели операцию, и планируют сделать еще одну. По словам врачей, она проведет в больнице несколько месяцев. Потом ей предстоит реабилитация.
Возбуждено уголовное дело о разбое. По предварительным данным, в деле уже есть подозреваемые.