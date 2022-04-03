Три человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Свердловской области

Три человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Свердловской области
Три человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Свердловской области
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: управление ГИБДД Свердловской области
В столкновении с КамАЗом на трассе в Свердловской области погибли водитель иномарки и двое пассажиров.

Смертельное ДТП произошло под поселком Белоярский в пятницу, 2 апреля, около шести часов вечера.

На девятом километре трассы водитель автомобиля Hyundai в условиях снегопада не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в КамАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате столкновения погиб водитель легкового авто и двое пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим в условиях непогоды и не совершать опасных маневров на дороге.

Материалы по теме:
дтппогибшиеКАМАЗ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы