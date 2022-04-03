Три человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Свердловской области

Смертельное ДТП произошло под поселком Белоярский в пятницу, 2 апреля, около шести часов вечера.
На девятом километре трассы водитель автомобиля Hyundai в условиях снегопада не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в КамАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
В результате столкновения погиб водитель легкового авто и двое пассажиров.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим в условиях непогоды и не совершать опасных маневров на дороге.