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Нижнетагильские полицейские искали пропавшего ребенка по всей округе, а он оказался… в алкомаркете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские полицейские искали пропавшего ребенка по всей округе, а он оказался… в алкомаркете

3 мая 2012, 12:30Происшествия
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