Нижнетагильские полицейские искали пропавшего ребенка по всей округе, а он оказался… в алкомаркете

В ночь на 2 мая в отдел полиции №17 поступило сообщение о том, что пропал ребенок. Как рассказала бабушка 5-летнего малыша, она оставила его во дворе дома, а сама зашла в квартиру положить покупки. Когда бабушка вышла во двор, ребенка в поле зрения не оказалось.

Приступив к поискам мальчишки, полицейские искали его в близлежащих домах, опрашивали прохожих и жильцов, проверили автостоянку по улице Парковой, коллективный сад №2, стройплощадку по улице Пихтовой.

В 2 часа ночи в полицию позвонили сотрудники алкомаркета на Ленинградском проспекте. Оказалось, что мальчик зашел к ним в магазин, испугавшись, что на улице стало темно.

По сообщению пресс-службы Нижнетагильского УМВД, ребенок находится на попечении отца, а мать, лишенная родительских прав, отбывает наказание в местах лишения свободы. Мальчик почти постоянно находится под присмотром бабушки, и в свои 5 лет очень самостоятелен и часто прогуливается один. При этом о пропаже ребенка родители сообщили в полицию не сразу, рассчитывая, что малыш сам вернется домой.

Такая беспечность взрослых буквально возмутила полицейских, в том числе и сотрудников ПДН. Семью поставили на учет в отдел, а отца привлекли к административной ответственности.