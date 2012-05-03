Очень пьяный житель Нижнего Тагила пытался угнать ВАЗовскую восьмерку

В качестве объекта угона грабитель выбрал ВАЗ-21083, припаркованной у краеведческого музея по улице Уральской, недалеко от парка Бондина. Мужчина сел в машину, взломал замок зажигания и попытался уехать, как на сработавшую сигнализацию подоспел знакомый владельца машины.

Молодой человек, видя, что в автомобиль приятеля садится неизвестный и собирается уехать, попытался сам схватить угонщика. Его намерения осуществили полицейские, обеспечивавшие охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий в этом районе.

По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, угонщик был сильно пьян. Его доставили в отдел полиции №16, там же против него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ.