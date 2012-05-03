Сегодня ночью угарным газом задохнулся 70-летний тагильчанин
3 мая 2012, 16:21Происшествия
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В одной из квартир дома по адресу ул. Дружинина, 70, на ГГМ, произошло возгорание электропроводки.
И хотя площадь пожара, как сообщают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, была очень мала, от едкого угарного газа задохнулся пожилой мужчина 1942 года рождения. Помощь подоспела слишком поздно: тагильчанин умер в карете скорой.
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