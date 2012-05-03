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Сегодня ночью угарным газом задохнулся 70-летний тагильчанин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня ночью угарным газом задохнулся 70-летний тагильчанин

3 мая 2012, 16:21Происшествия
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