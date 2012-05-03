Сегодня ночью угарным газом задохнулся 70-летний тагильчанин

И хотя площадь пожара, как сообщают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, была очень мала, от едкого угарного газа задохнулся пожилой мужчина 1942 года рождения. Помощь подоспела слишком поздно: тагильчанин умер в карете скорой.