В поселке Северный задержан педофил

Родители ребенка обратились в следственный отдел Дзержинскогорайона СКРФ по Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении ребенка. Был составлен фоторобот педофила. Вскоре его вычислили и задержали. Это живущий поблизости от садика молодой человек. Он нигде не работает и имеет инвалидность из-за задержки психического развития. Как отметил зам.руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Евгений Новиков, по закону педофилу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.