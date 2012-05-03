В поселке Северный задержан педофил
3 мая 2012, 09:43ПроисшествияАлександра Логинова
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25 апреля вечером он заманил 7-милетнюю девочку на территорию садика № 85 и там пытался совершить с ней насильственные действия сексуального характера.
Родители ребенка обратились в следственный отдел Дзержинскогорайона СКРФ по Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении ребенка. Был составлен фоторобот педофила. Вскоре его вычислили и задержали. Это живущий поблизости от садика молодой человек. Он нигде не работает и имеет инвалидность из-за задержки психического развития. Как отметил зам.руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Евгений Новиков, по закону педофилу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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