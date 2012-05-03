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В США 6-летний ученик избил директора школы - утихомирить его смогла только полиция
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В США 6-летний ученик избил директора школы - утихомирить его смогла только полиция

3 мая 2012, 11:08ПроисшествияЕвгения
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