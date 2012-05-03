В США 6-летний ученик избил директора школы - утихомирить его смогла только полиция
3 мая 2012, 11:08ПроисшествияЕвгения
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Инцидент произошел в американском штате Индиана. На директора школы напал шестилетний ученик. Мальчик, чье имя не называется, устроил настоящую истерику: плакал, катался по полу кабинета, несколько раз пнул директора и его заместителя, кидался в них всеми попадающими под руку предметами, а также угрожал убить их обоих.
Двум взрослым не удалось справиться с маленьким агрессором, поэтому пришлось вызвать полицию. Ребенку выдвинуто обвинение в нанесении побоев и высказывании угроз в адрес директора школы. Полицейские надеются, что произошедшее станет поводом для родителей мальчика обратиться к детскому психологу.
Казалось бы, этот случай выходит за рамки здравого смысла. Однако он далеко не уникален. Ранее полиция штата Джорджия доставила в участок шестилетнюю девочку, которая устроила погром в детском учреждении. Этот инцидент вызвал негодование общества, так как ученица была в наручниках. Представители правопорядка парируют обвинения, утверждая, что задержанный должен быть закован в наручники вне зависимости от его возраста.
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