В США 6-летний ученик избил директора школы - утихомирить его смогла только полиция

Двум взрослым не удалось справиться с маленьким агрессором, поэтому пришлось вызвать полицию. Ребенку выдвинуто обвинение в нанесении побоев и высказывании угроз в адрес директора школы. Полицейские надеются, что произошедшее станет поводом для родителей мальчика обратиться к детскому психологу.

Казалось бы, этот случай выходит за рамки здравого смысла. Однако он далеко не уникален. Ранее полиция штата Джорджия доставила в участок шестилетнюю девочку, которая устроила погром в детском учреждении. Этот инцидент вызвал негодование общества, так как ученица была в наручниках. Представители правопорядка парируют обвинения, утверждая, что задержанный должен быть закован в наручники вне зависимости от его возраста.