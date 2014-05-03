Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вчера на тагильском кладбище горела машина, а в саду УВЗ№7 - домик
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Вчера на тагильском кладбище горела машина, а в саду УВЗ№7 - домик

3 мая 2014, 10:40Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»