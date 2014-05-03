Вчера на тагильском кладбище горела машина, а в саду УВЗ№7 - домик

Первое возгорание случилось в 18:20 на Исинском кладбище, сообщает ГУ МЧС Свердловской области. Там полностью сгорел автомобиль - причина и ущерб пока устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9 минут.

Ровно через час поступило сообщение о том, что в коллективном саду УВЗ№7 горит садовый домик. Площадь возгорания - 10 кв.метров, причина также пока устанавливается. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Полностью победить огонь удалось к 19:50.