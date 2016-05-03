В Нижнем Тагиле безработный мужчина ударил дедушку по голове и забрал его пенсию
Чтобы завладеть сбережениями пенсионера, злоумышленник следил за ним от самой сберкассы.
Грабитель следил за своей жертвой от отделения банка, в котором пожилой человек снял пенсию. Когда 82-летний мужчина подходил к своему дому по улице Вагоностроителей, грабитель ударил его по голове. После этого злоумышленник выхватил из сумки старика сберкнижку с 10-ю тысячами рублей.
Пострадавший сам вызвал полицейских. Правоохранители проанализировали свои фотоучеты и установили личность подозреваемого. По представленой оперативниками фотографии, старик опознал своего обидчика. Нападавшим оказался 27-летний безработный. У него уже есть судимости за аналогичные преступления. Парень находился в Верхней Салде, где его и задержали 1 мая местные полицейские.
В настоящий момент молодой грабитель находится под стражей. По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
В Каменске-Уральском в начале года две женщины, под предлогом выпить чая, попали в квартиру пожилой пары. Там преступницы убили пенсионеров и забрали все из сбережения.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru