11-летний екатеринбуржец выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину
3 мая 2017, 11:45Происшествия
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В Екатеринбурге под колеса автомобиля угодил 11-летний школьник, перебегавший проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, мальчик выбежал на проезжую часть на красный свет. Автоледи на машине «Фольксваген Поло» не успела вовремя отреагировать – ребенок появился из-за автобусов и очень неожиданно.
Мальчик госпитализирован с диагнозом ЧМТ и перелом плеча.
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