12 человек пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила

Более 9 миллионов рублей составил ущерб потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила.

С 2010 по 2016 год гражданка вводила в заблуждение тагильчан и обещала поспособствовать в приобретении жилья по цене, которая была значительно ниже рыночной.

Обвиняемая получала денежные средства от потерпевших и присваивала их себе, не собираясь выполнять своих обещаний. Женщине предъявлено обвинение. Ее ожидает суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.