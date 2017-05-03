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12 человек пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 человек пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила

3 мая 2017, 14:55Происшествия
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