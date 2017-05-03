12 человек пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила
3 мая 2017, 14:55Происшествия
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Жительница Дзержинского района Нижнего Тагила обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением крупного и особо крупного ущерба. Женщина обманывала потерпевших, обещая помочь в приобретении квартир.
Сюжеты: Нижний Тагил
Более 9 миллионов рублей составил ущерб потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий жительницы Нижнего Тагила.
С 2010 по 2016 год гражданка вводила в заблуждение тагильчан и обещала поспособствовать в приобретении жилья по цене, которая была значительно ниже рыночной.
Обвиняемая получала денежные средства от потерпевших и присваивала их себе, не собираясь выполнять своих обещаний. Женщине предъявлено обвинение. Ее ожидает суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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