70-летняя свердловчанка погибла под колёсами грузового поезда
3 мая 2017, 09:00Происшествия
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В Свердловской области накануне под колесами грузового поезда погибла пожилая женщина.
Это случилось на 95-ом километре перегона Каменск-Уральский - Кунавино.
70-летняя пенсионерка шла вдоль путей в габаритах двигающегося поезда. На сигналы, подаваемые машинистом, женщина не отреагировала.
Следователи беседуют с сотрудниками бригады на поезде, родственниками погибшей и очевидцами, передает Накануне.ru.
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