До 15 лет лишения свободы грозит жителю Нижнего Тагила за незаконные действия с наркотиками (ФОТО)

После длительного наблюдения сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотическую операцию и задержали жителя Тагилстроя. При нем было обнаружено 13,48 г наркотического вещества.

В его квартире также были найдены наркотики – около 180 г. При проведении экспертизы было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

В дальнейшем были установлены и задержаны два его сообщника, являющиеся в данной преступной схеме так называемыми «закладчиками». С ними молодой человек, продавец наркотиков по интернету, общался лишь в переписке, лично не был с ними знаком.

Молодой человек активно сотрудничает со следствием. Он рассказал, что благодаря своей незаконной деятельности он ежемесячно имел доход – 40-50 тысяч. У мужчины есть малолетний ребенок, беременная жена, которая ждет еще одного малыша.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Свою вину признает в полном объеме. Расследование уголовных дел продолжается. В ближайшее время состоится суд. Наказание, которое грозит арестованному, предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.