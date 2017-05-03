Крупный пожар произошел в частном секторе на Вторчермете в Екатеринбурге (ФОТО)
3 мая 2017, 10:00Происшествия
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В Екатеринбурге пожар уничтожил четыре частных дома на Вторчермете.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь пожара составила 700 кв. м. Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно, в ликвидации возгорания принимали участие 27 единиц техники и 78 огнеборцев. Сообщение о ЧП поступило на пульт ЕДДС в 17 часов 2 мая, пишет Е1.
В СМИ появлялась информация о том, что на пожаре погиб ребенок и еще несколько детей госпитализированы. Однако в МЧС данную информацию опровергли и сказали, что пострадавших нет.
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Фото: Е1
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