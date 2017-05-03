Крупный пожар произошел в частном секторе на Вторчермете в Екатеринбурге (ФОТО)

Площадь пожара составила 700 кв. м. Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно, в ликвидации возгорания принимали участие 27 единиц техники и 78 огнеборцев. Сообщение о ЧП поступило на пульт ЕДДС в 17 часов 2 мая, пишет Е1.

В СМИ появлялась информация о том, что на пожаре погиб ребенок и еще несколько детей госпитализированы. Однако в МЧС данную информацию опровергли и сказали, что пострадавших нет.