Охранник «Ростеха» в Нижнем Тагиле скончался от огнестрельного ранения в голову
3 мая 2017, 12:45Происшествия
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В одном из административных зданий в Нижнем Тагиле с огнестрельным ранением обнаружен 25-летний сотрудник охранного предприятия «Ростеха». Ведется доследственная проверка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 11 часов 29 апреля в Следственный комитет поступило сообщение: в здании АО «Планта» с огнестрельным ранением головы был обнаружен молодой мужчина.
В это время раненый охранник находился на службе. Была вызвана скорая помощь. Через час 25-летний мужчина скончался в отделении реанимации.
При нем была найдена записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти. Проводится проверка случившегося. По версии следствия, смерть охранника не имеет криминальных признаков. Возможным мотивом произошедшего следователи считают ссору с сожительницей погибшего. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, сообщает АН «Между строк».
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