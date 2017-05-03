Охранник «Ростеха» в Нижнем Тагиле скончался от огнестрельного ранения в голову

Около 11 часов 29 апреля в Следственный комитет поступило сообщение: в здании АО «Планта» с огнестрельным ранением головы был обнаружен молодой мужчина.

В это время раненый охранник находился на службе. Была вызвана скорая помощь. Через час 25-летний мужчина скончался в отделении реанимации.

При нем была найдена записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти. Проводится проверка случившегося. По версии следствия, смерть охранника не имеет криминальных признаков. Возможным мотивом произошедшего следователи считают ссору с сожительницей погибшего. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу, сообщает АН «Между строк».