Раненый во время пожара в ОКБ №1 электрик скончался в Екатеринбурге

Пожар, напомним, произошел 18 апреля. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в руках у одного из электриков. Взрывом выбило дверь в подсобном помещении и начался пожар. Всего на месте работали двое сотрудников. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сообщается, что от взрыва у одного из мужчин оторвало руку.