Раненый во время пожара в ОКБ №1 электрик скончался в Екатеринбурге
3 мая 2017, 08:50Происшествия
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В столице Урала в больнице скончался электрик, который пострадал в результате пожара в ОКБ №1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар, напомним, произошел 18 апреля. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в руках у одного из электриков. Взрывом выбило дверь в подсобном помещении и начался пожар. Всего на месте работали двое сотрудников. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сообщается, что от взрыва у одного из мужчин оторвало руку.
Государственная инспекция труда проводит собственное расследование происшествия. По факту пожара будет возбуждено уголовное дело, пишет издание ЕАН.
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