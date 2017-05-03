Сильный пожар бушует в районе коллективных садов на Голом Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
О пожаре в районе лесного массива и коллективных садов на Голом Камне сообщают в редакцию TagilCity.ru жители Нижнего Тагила. С места пожара в воздух поднимается большое облако белого дыма, которое ветер относит в сторону Выи. Пожарные уже проинформированы о происшествии и ведут разведку, которая позволит оценить масштаб угрозы и необходимые для её ликвидации силы.
Прямо сейчас в районе Гальянки пожар. Там мощное облако дыма. Оно должно Выю накрывать. Где-то в лесу на Голом Камне, похоже, горит сообщил редакции эколог-общественник Андрей Волегов.
В отделе гражданской защиты населения редакции TagilCity.ru сообщили, что противопожарная служба и служба экологической безопасности уже работают на месте пожара. По первоначальной информации, пожар происходит в районе коллективных садов на Голом Камне, однако его характеристики, такие как площадь, пока неизвестны.
Пока объективной информации нет. Для принятия решения о дополнительных силах и средствах нужно получить больше информации о пожаре. Сейчас проводится разведка рассказал начальник отдела Андрей Жбанов.
Видео Сергея Сергеева
О причинах произошедшего пока говорить рано. Впрочем, свою роль в этом наверняка сыграла жаркая и сухая погода, которая установилась в Нижнем Тагиле в последние несколько дней, а также шквалистый ветер. Не исключено, что пожар мог начаться из-за поджога прошлогодней травы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru