Сильный пожар бушует в районе коллективных садов на Голом Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Прямо сейчас в районе Гальянки пожар. Там мощное облако дыма. Оно должно Выю накрывать. Где-то в лесу на Голом Камне, похоже, горит сообщил редакции эколог-общественник Андрей Волегов.

В отделе гражданской защиты населения редакции TagilCity.ru сообщили, что противопожарная служба и служба экологической безопасности уже работают на месте пожара. По первоначальной информации, пожар происходит в районе коллективных садов на Голом Камне, однако его характеристики, такие как площадь, пока неизвестны.

Пока объективной информации нет. Для принятия решения о дополнительных силах и средствах нужно получить больше информации о пожаре. Сейчас проводится разведка рассказал начальник отдела Андрей Жбанов.

Видео Сергея Сергеева

О причинах произошедшего пока говорить рано. Впрочем, свою роль в этом наверняка сыграла жаркая и сухая погода, которая установилась в Нижнем Тагиле в последние несколько дней, а также шквалистый ветер. Не исключено, что пожар мог начаться из-за поджога прошлогодней травы.