Установлена личность мужчины, отрезанную голову которого нашли ранее в Екатеринбурге

Предположительно, убийцей является земляк погибшего, который сейчас подался в бега. Мужчины проживали в одном общежитии и, вероятно, в ходе конфликта между ними возникла драка, где один из рабочих убил другого. С целью сокрытия преступления предполагаемый преступник расчленил труп и спрятал фрагменты в разных местах, но не далеко от места проживания.