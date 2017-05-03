Установлена личность мужчины, отрезанную голову которого нашли ранее в Екатеринбурге
3 мая 2017, 10:20Происшествия
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Правоохранители обнаружили расчлененные фрагменты тела жителя Таджикистана, работавшего на стройке в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее в столице Урала была найдена отрезанная голова, оказалось, что все фрагменты принадлежат одному человеку, пишет Лайф.
Предположительно, убийцей является земляк погибшего, который сейчас подался в бега. Мужчины проживали в одном общежитии и, вероятно, в ходе конфликта между ними возникла драка, где один из рабочих убил другого. С целью сокрытия преступления предполагаемый преступник расчленил труп и спрятал фрагменты в разных местах, но не далеко от места проживания.
Комната подозреваемого опечатана, он объявлен в розыск.
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