Дети тушили пожар после отъезда МЧС в Первоуральске
3 мая, 12:35Происшествия
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В Первоуральске в минувшие праздничные выходные загорелась сухая трава. Тушить пожар пришлось детям.
В Первоуральске накануне произошло воспламенение сухой травы. На место пожара прибыл сотрудник МЧС.
Однако, как сообщает местная жительница в группе в соцсетях, огнеборец не до конца потушил огонь. Далее выполнять работу сотрудников МЧС пришлось детям.
Как пишет ZNAK, дети тушили огонь подручными средствами – ветками, водой, бумагой. С возгоранием удалось справиться.
Сообщается, что в результате мероприятий по ликвидации природного возгорания никто не пострадал.
Мнения местных жителей по поводу инцидента разделились. Одни обвинили сотрудника МЧС в непрофессионализме. Другие предположили, что траву могли поджечь сами дети, поэтому и принялись ее тушить.
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