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Дети тушили пожар после отъезда МЧС в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети тушили пожар после отъезда МЧС в Первоуральске

3 мая, 12:35Происшествия
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