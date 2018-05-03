ДТП с участием автомобиля автосервиса Autokey.pro произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
3 мая, 12:05Происшествия
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28 апреля в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Островского и Серова произошло ДТП с участием автомобиля мобильного автосервиса.
Сюжеты: Нижний Тагил
На перекресте улиц Островского и Серова столкнулись два автомобиля. Автомобиль мобильного автосервиса Autokey.pro протаранил синюю легковушку.
После прибытия сотрудников ГИБДД машину автосервиса увез эвакуатор.
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