Двухлетняя девочка утонула в реке Исток в Екатеринбурге

Родители ребенка обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга с сообщением о пропаже дочери, передает пресс-служба областного управления МЧС. Спасатели обнаружили ребенка в реке Исток, находящейся неподалеку от садового комплекса. К тому моменту, как ее нашли, девочка уже умерла.