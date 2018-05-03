ВАЗ-2114 загорелся после столкновения с иномаркой на дороге у Верхней Пышмы (ВИДЕО)
3 мая, 06:05Происшествия
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На объездной дороге у Верхней Пышмы произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и иномарки Citroen. От столкновения отечественная машина загорелась.
2 мая автомобиль ВАЗ-2114, за рулём которого находился 48-летний водитель, не предоставил преимущества Citroen во время выезда с обочины на главную дорогу.
От столкновения «четырнадцатая» загорелась, иномарка получила механические повреждения, сообщает E1.ru. По информации ГИБДД, никто в аварии не пострадал.
Видео: E1.ru
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