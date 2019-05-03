Склад с резиной и рубероидом загорелся в Екатеринбурге
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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В одноэтажном здании склада, который находится на улице Малышева в Екатеринбурге, произошёл пожар. В помещении хранились резинотехнические изделия и рубероид, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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Сообщение о пожаре поступило 3 мая в 02:34 по местному времени. На место происшествия прибыли 21 единица пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава. В 04:50 спасатели ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.
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Пострадавших и погибших при пожаре нет, на соседнее административное здание огонь не перекинулся. Причины пожара установят специалисты.
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