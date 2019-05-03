В Башкирии основатель LinguaLeo убил родную сестру
Сегодня, 21:08ПроисшествияФото: страница Айнура Абдулнасырова во ВКонтакте
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2 мая основатель приложения по изучению языков LinguaLeo 34-летний Айнур Абдулнасыров нанес несколько ножевых ранений своей 47-летней родной сестре, от чего потерпевшая скончалась. После убийства молодой человек находился рядом с телом, сообщает ИА «Новые известия».
По версии следствия, в селе Дертюли молодой человек поссорился со своей сестрой, от чего нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Мать семейства ушла в магазин, а когда вернулась – увидела в кресле мертвую дочь и сидящего рядом Айнура.
От полицейский Абдулнасыров скрываться не стал, в момент задержания был трезвым.
В Следственном комитете пояснили, что в отношении Айнура заведено уголовное дело по статье «Убийство». Абдулнасыров признался в содеянном.
Убитая была инвалидом второй группы, сам Айнур также имел проблемы со здоровьем.
Приложение LinguaLeo появилось в 2010 году, в настоящий момент его используют около 18 млн человек по всему миру.
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