В Башкирии основатель LinguaLeo убил родную сестру

По версии следствия, в селе Дертюли молодой человек поссорился со своей сестрой, от чего нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мать семейства ушла в магазин, а когда вернулась – увидела в кресле мертвую дочь и сидящего рядом Айнура.

От полицейский Абдулнасыров скрываться не стал, в момент задержания был трезвым.

В Следственном комитете пояснили, что в отношении Айнура заведено уголовное дело по статье «Убийство». Абдулнасыров признался в содеянном.

Убитая была инвалидом второй группы, сам Айнур также имел проблемы со здоровьем.