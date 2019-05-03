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В Каменске-Уральском двое мужчин устроили стрельбу с девятого этажа дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Каменске-Уральском двое мужчин устроили стрельбу с девятого этажа дома

Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» во ВКонтакте
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