В Каменске-Уральском двое мужчин устроили стрельбу с девятого этажа дома

Полицию вызвали услышавшие выстрелы жильцы дома.

ГУ МВД по региону подтвердили информацию, сказав, что под окнами дома полицейские обнаружили гильзы, после чего быстро установили квартиру, из которой стреляли.

Дверь в квартиру открыл мужчина, державший руки за спиной. Полицейские потребовали выйти из помещения, однако задержанный не реагировал на просьбы сотрудника МВД. Тогда правоохранитель произвел предупредительный выстрел, от рикошета которого жилец получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу.

При досмотре помещения полицейские обнаружили гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также 50 патронов разного калибра.

По факту стрельбы органы внутренних дел Каменска-Уральского возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ — хулиганство, сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.