В Нижнем Тагиле на Гальянке ночью обокрали два молокомата
Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: группа «Фермерский литр» во ВКонтакте
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В ночь со 2 на 3 мая неизвестные обокрали два молокомата, расположенные на Октябрьском проспекте и Черноисточинском шоссе. Общая сумма ущерба составила 264 тысячи рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам владельцев, с каждого молокомата было украдено дорогостоящее оборудование на сумму 132 тысячи рублей.
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Видео: группа «Фермерский литр» во ВКонтакте
Свидетелей просят помочь в поимке преступников, сообщив, если что-либо известно, в полицию или по телефону +7 (952) 731-95-29.
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