Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила за два дня задержали 18 пьяных водителей
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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1 и 2 мая в Нижнем Тагиле Госавтоинспекция провела шесть рейдовых мероприятий, в ходе которых зафиксировано 27 грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщили в отделе пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из них 18 человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще четыре — управляли автомобилем без водительских прав.
В целях повышения безопасности ГИБДД Нижнeго Тaгила просит житeлей соoбщать о фaктах управлeния транспoртным средствoм лицами, нахoдящимися в сoстоянии опьянeния или без вoдительских прав, по телефону: 47-70-01.
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