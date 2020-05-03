В Нижнем Тагиле дважды за один день «заминировали» объекты в центре города

Около полудня в дежурную часть полиции позвонил мужчина и не совсем трезвым голосом заявил, что через 40 минут в Строительном техникуме на проспекте Мира сработает взрывное устройство.

К счастью, эвакуация не потребовалась – в здании находился только сторож. По прибытию к техникуму никаких следов минирования обнаружить не удалось. Пьяного шутника вычислили и задержали,пояснил собеседник редакции.

Два часа спустя экстренные службы выехали уже на второй вызов – возле торгового центра на улице Фрунзе горожане обнаружили бесхозный чемодан и позвонили в полицию. Позднее выяснилось, что один из жителей города просто оставил ненужную вещь на улице. Вычислить мужчину удалось при помощи камер системы «Безопасный город».

Фото: Елена Ларионова, сообщество ТТ-Нижний Тагил во ВКонтакте