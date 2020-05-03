В Нижнем Тагиле дважды за один день «заминировали» объекты в центре города
3 мая спасатели и правоохранители Нижнего Тагила дважды выезжали на сообщения о минировании. Об этом TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах.
Около полудня в дежурную часть полиции позвонил мужчина и не совсем трезвым голосом заявил, что через 40 минут в Строительном техникуме на проспекте Мира сработает взрывное устройство.
К счастью, эвакуация не потребовалась – в здании находился только сторож. По прибытию к техникуму никаких следов минирования обнаружить не удалось. Пьяного шутника вычислили и задержали,пояснил собеседник редакции.
Два часа спустя экстренные службы выехали уже на второй вызов – возле торгового центра на улице Фрунзе горожане обнаружили бесхозный чемодан и позвонили в полицию. Позднее выяснилось, что один из жителей города просто оставил ненужную вещь на улице. Вычислить мужчину удалось при помощи камер системы «Безопасный город».
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» подтвердили факты сообщений о ложном минировании и пообещали прокомментировать происшествия позднее.